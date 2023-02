Scherma, Coppa Europa: bronzo per le Fiamme Oro di Cuomo Ad Heindenheim in Germania trionfano gli olandesi del s.v. Scaramouche Arnhem.

Il classico week end dedicato alla spada ad Heindenheim in Germania, dopo la tappa di Coppa del Mondo andata in scena da giovedì a sabato, c’è stato l’epilogo con la Coppa Europa per Club nella giornata di domenica. Al via anche le Fiamme Oro con il quartetto formato da Gianpaolo Buzzacchino, Davide Di Veroli, Marco Fichera e dal napoletano Valerio Cuomo.

La prova continentale, unica specialità che non si è svolta lo scorso ottobre a Cagliari, è stata vinta dalla formazione olandese s.v. Scaramouche Arnhem. Le Fiamme Oro difendevano il titolo conquistato nel 2022 ma in semifinale è arrivata la sconfitta proprio contro gli olandesi. Nella sfida per i bronzo, Cuomo e compagni ha battuto 45-30 contro la squadra tedesca FC Tauberbischofsheim.

COPPA EUROPA SPADA MASCHILE – Heidenheim (Ger), 26 febbraio 2023

Classifica (16): 1. S.V. Scaramouche Arnhem (Ned), 2. St Gratien (Fra), 3. Fiamme Oro (ITA – Gianpaolo Buzzacchino, Davide Di Veroli, Valerio Cuomo, Marco Fichera), 4. FC Tauberbischofsheim (Ger).