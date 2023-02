Volley Napoli, 3-2 fondamentale contro la Volley World Parla coach Maione «È stata una grande partita».

Vittoria fondamentale per il Consorzio Volley Napoli nella sfida di sabato contro la Volley World: un 3-2 che dimostra convinzione e sicurezza e che soprattutto consolida il secondo posto in classifica. Le azzurre, infatti, sono ora a 34 punti a ben 5 lunghezze dalla rivale di Fuorigrotta terza in campionato.

L’allenatore Alessandro Maione si è detto particolarmente soddisfatto al termine della gara per la partita condotta dalle sue atlete. «Approccio al match super, primo set giocato al meglio e risultato chiaro e lampante: il miglior set giocato fin ora. Dal secondo le avversarie hanno iniziato a darci filo da torcere grazie ad un break iniziale di 4 punti, che siamo però riuscite a recuperare a metà set».

La gara, però, porta con sé una nota dolente da sottolineare: l’infortunio di una delle atlete azzurre. «Purtroppo quando stavamo riprendendo il ritmo, la nostra palleggiatrice Giovanna Topa è caduta male dopo un recupero e si è infortunata – spiega così il mister partenopeo. – Il cambio a palleggio ha comportato un piccolo contraccolpo psicologico dovuto alla diversa statura e al fatto che avevamo preparato la partita con un muro-difesa specifico che aveva fino a quel momento portato i suoi frutti».

«Nel terzo set abbiamo aggiustato qualcosa sull’aspetto tattico, adattandoci alla nuova situazione e siamo riusciti a portarlo a casa. Il quarto è stata una vera e propria battaglia tattica e psicologica che purtroppo ci ha visto perdere ai vantaggi. Una grande reazione di squadra ci ha portato alla vittoria del tie-break».

Una sfida intensa giocata fino all’ultimo tra due formazioni di alto livello, che ha senza dubbio regalato emozioni ai tifosi che hanno assistito alla partita. «Ci tengo a fare i complimenti alla Volley World e a Veronica Masella perché è stata una grande partita! Ora una settimana di riposo in cui dovremo valutare le condizioni di Topa e sperare che il danno sia minimo, ma con la consapevolezza di aver messo a segno una vittoria importante per la classifica».