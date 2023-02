Tennis, Challenger di Pune: Giustino batte Ly Nam e si prepara al derby italiano Dopo la vittoria sul vietnamita con un doppio 6-1, il napoletano affronterà domani Luca Nardi.

Esordio con vittoria per Lorenzo Giustino al Challenger di Pune in India. Sul cemento asiatico il tennista napoletano si è sbarazzato agevolmente e in appena sessantacinque minuti di gioco del cinese Ly Nam, numero 245 della classifica ATP.

Non c’è praticamente mai stata partita. L’azzurro ha fatto il break nel quarto gioco sfruttando la prima occasione concessa dall’avversario ed ha poi chiuso agevolmente con un netto 6-1.

Nel secondo set il cinese ha perso il servizio nel terzo game e Giustino si è involato verso un altro 6-1 che gli regala l’accesso al secondo turno del torneo indiano. Domani, intorno alle 6:30 del mattino, tornerà in campo per un impegno durissimo: il derby tutto tricolore contro Luca Nardi. La sfida tra il veterano napoletano e uno dei giovani emergenti sarà tutta da seguire. Nardi, soprannominato “Giotto”, gioca molto bene ma spesso difetta in continuità. Giustino grazie all’esperienza ha le carte in regola per mettere in difficoltà il più giovane avversario, che da numero 151 della classifica ATP entrerà in campo col favore del pronostico.