Italrugby, ecco le condizioni di Capuozzo Il giocatore franco-napoletano ha subito un trauma muscolo scheletrico alla spalla sinistra.

Dopo le prime tre giornate, dove ha sfidato in successione Francia, Inghilterra e Scozia, l’Italrugby guarda agli ultimi due impegni dei Sei Nazioni con fiducia. Le prestazioni ci sono state, Scozia e soprattutto Galles sembrano essere, almeno sulla carta, formazioni con cui si può provare a vincere. Non sarà per nulla facile ma l’occasione, se capiterà, andrà presa al volo. Intanto dopo l’ultimo match è uscito malconcio dal campo il franco napoletano Ange Capuozzo. Per lui problemi muscolari, ma si proverà a recuperarlo per gli ultimi due match.

Di seguito la nota dello staff sanitario azzurro.

“Lo staff medico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, in base alle risultanze degli esami strumentali effettuati successivamente all’incontro internazionale Italia v Irlanda, informa che Ange Capuozzo ha riscontrato un trauma muscolo scheletrico a carico della spalla sinistra.

L’atleta effettuerà, sotto la supervisione dello staff sanitario della Squadra Nazionale, ulteriori accertamenti in occasione del prossimo raduno della Nazionale per valutare il percorso riabilitativo in vista della quarta e quinta giornata del Guinness Sei Nazioni 2023”.