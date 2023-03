Napoli City Half Marathon, Capalbo ringrazia per il successo della X edizione “Napoli non finirà mai di stupirci. Con i suoi colori, le sue emozioni, le sue atmosfere".

Il grande successo dell’edizione numero 10 della Napoli City Half Marathon continua a tenere banco. I quasi cinquemila podisti che hanno preso parte alla gara lungo il suggestivo percorso della cittadina partenopea sono rimasti entusiasti. Eccezionali i commenti. Positiva la critica. Una vittoria su tutti i fronti. Nelle ultime ore è giunto il ringraziamento del Presidente della Napoli Running Carlo Capalbo che ha dato anche appuntamento al 25 febbraio 2024 per una nuova esaltante edizione.

“Napoli non finirà mai di stupirci. Con i suoi colori, le sue emozioni, le sue atmosfere. E' quanto abbiamo respirato alla decima edizione della Napoli City Half Marathon con i cinquemila runner partecipanti che ci hanno raccontato di come si siano sentiti accolti, coccolati da una città unica al mondo. E per questo motivo che vogliamo dirvi grazie.

Grazie perché in una manifestazione, piccola olimpiade con ricadute economiche notevolissime per la nostra città, il team viene prima di tutto. Il team comprende istituzioni, partners, volontari, organizzazione, testimonial, servizi, charity, stampa, in una parola: NOI.

Noi tutti che abbiamo testimoniato quanto sappiamo da sempre: Napoli è una capitale internazionale che grazie ad eventi come questi riafferma la sua vocazione. Difficoltà? Tante, ma tutte superabili e superate grazie all'impegno di tutti, alla collaborazione alla voglia di raggiungere un obiettivo. Come quello dei runners che corrono i 21,097 km ognuno con un proprio personale traguardo, ma con l'idea di un obiettivo comune: quello di vivere una giornata di festa. E' festa è stata grazie a tutti noi. Appuntamento al 25 febbraio 2024 per una Napoli che ci stupirà ancora una volta”.