Tennis, Challenger di Pau: Brancaccio eliminato al primo turno Il francese Lokoli ha battuto il partenopeo per 6-4 6-2.

E’ durata poco l’avventura di Raul Brancaccio al torneo Challenger di Pau in Francia. Ai piedi dei Pirenei il tennista azzurro è stato superato al primo turno dal padrone di casa Lokoli, numero 167 della classifica ATP.

Il francese è una vecchia conoscenza di Brancaccio che lo aveva battuto nella finale Challenger in Nuova Caledonia nel mese di gennaio nella settimana precedente le qualificazioni agli Australian Open. Questa volta, però, non è riuscito a regalarsi il bis.

Il transalpino si è imposto per 6-4 6-2 guadagnandosi l’accesso al secondo turno. Per Brancaccio la campagna francese non è stata molto fortunata. Dopo l’eliminazione nell’ultimo turno di qualificazione all’ATP 250 di Marsiglia e la mancata entrata in tabellone come “Luckiy Loser”, la sconfitta di Pau chiude due settimane senza incamerare punti pesanti per continuare la scalata in classifica. Attualmente nel ranking virtuale il napoletano è sceso alla posizione numero 137.