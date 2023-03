Scherma, CDM sciabola: al Luxardo Curatoli affronta Stigliano Il grande appuntamento della tappa di Padova vedrà 15 azzurri al via del tabellone principale.

Il grande giorno è arrivato. Venerdì 3 marzo verrà assegnato il Trofeo Luxardo, un grande classico della sciabola mondiale valido come tappa di Coppa del Mondo. A Padova è tutto pronto. Oggi è andato in scena il tabellone di qualificazione e gli azzurri al via domani saranno addirittura 15. Tra loro c’è il napoletano Luca Curatoli, una delle migliori carte della squadra azzurra per salire sul podio nella gara di casa. Il portacolori delle Fiamme Oro esordirà in un derby col corregionale Stigliano bravo a qualificarsi.

“TROFEO LUXARDO” COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE FASE DI QUALIFICAZIONE – Padova (ITA), 2 marzo 2023



Tabellone principale da 64

Neri (ITA) – Do (Kor)

Mignuzzi (ITA) – Mastrullo (ITA)

Nuccio (ITA) – Apithy (Fra)

Fioretto (ITA) – Bravo (Esp)

Gallo (ITA) – Flores (Esp)

Bonsanto (ITA) – Di Tella (Arg)

Samele (ITA) – Yaman (Tur)

Curatoli (ITA) – Stigliano (ITA)

Repetti (ITA) – Hiwatashi (Jpn)

Cavaliere (ITA) – Homer (Usa)

Dreossi (ITA) – Dershwitz (Usa)

Marciano (ITA) – Kim (Kor)

Torre (ITA) – Patrice (Fra)

Tabellone preliminare da 64

Neri (ITA) b. Yoon (Kor) 15-7

Bonsanto (ITA) b. Galgoczy (Hun) 15-10

Mastrullo (ITA) b. Morales (Mex) 15-9

Nuccio (ITA) b. Shen (Chn) 15-12

Repetti (ITA) b. Arpino (ITA) 15-7

Torre (ITA) b. Alqudihi (Ksa) 15-11

Dreossi (ITA) b. Hernandez Caballero (Esp) 15-13

Stigliano (ITA) b. Ayman (Egy) 15-13

Cavaliere (ITA) b. Kakauridze (Geo) 15-13

Marciano (ITA) b. Mackiewicz (Usa) 15-9

Tabellone preliminare da 128

Neri (ITA) b. Howes (Gbr) 15-5

Bonsanto (ITA) b. Kajor (Pol) 15-3

Mastrullo (ITA) b. Almutairi (Ksa) 15-10

Nuccio (ITA) b. Bazadze (Geo) 15-14

Arpino (ITA) b. Rakhmanali (Kaz) 15-9

Repetti (ITA) b. Cozmuleanu (Rou) 15-5

Torre (ITA) b. Kuralbekuly (Kaz) 15-8

Zea (Mex) b. Veccia Scavalli (ITA) 15-

Yagodka (Ukr) b. Scepi (ITA) 15-10

Dreossi (ITA) b. Raikin (Bul) 15-5

Stigliano (ITA) b. Bohovin (Ukr) 15-12

Cavaliere (ITA) b. Ottaviani (ITA) 15-8

Horvath (Hun) b. Rea (ITA) 15-5

Marciano (ITA) b. Cantini (ITA) 15-13

Fase a gironi

Luca Fioretto: 6 vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo i giorni)

Giacomo Mignuzzi: 5 vittorie, 1 sconfitta (qualificato dopo i gironi)

Pietro Torre: 5 vittorie, 1 sconfitta

Giovanni Repetti: 5 vittorie, 1 sconfitta

Francesco Bonsanto: 5 vittorie, 1 sconfitta

Marco Mastrullo: 5 vittorie, 1 sconfitta

Mattia Rea: 5 vittorie, 1 sconfitta

Matteo Neri: 4 vittorie, 2 sconfitte

Stefano Scepi: 4 vittorie, 2 sconfitte

Dario Cavaliere: 4 vittorie, 2 sconfitte

Lupo Giorgio Giovanni Veccia Scavalli: 4 vittorie, 2 sconfitte

Leonardo Dreossi: 4 vittorie, 2 sconfitte

Edoardo Cantini: 3 vittorie, 3 sconfitte

Giorgio Marciano: 3 vittorie, 3 sconfitte

Alberto Arpino: 3 vittorie, 3 sconfitte

Lorenzo Ottaviani: 3 vittorie, 3 sconfitte

Riccardo Nuccio: 2 vittorie, 3 sconfitte

Marco Stigliano: 2 vittorie, 4 sconfitte

Gabriele Foschini: 1 vittoria, 5 sconfitte (eliminato dopo i gironi)

Classifica (203): 86. Alberto Arpino, 100. Mattia Rea, 106. Stefano Scepi, 113. Lupo Giorgio Giovanni Veccia Scavalli, 117. Edoardo Cantini, 124. Lorenzo Ottaviani, 182. Gabriele Foschini.