Luvo Barattoli Arzano pronta per la sfida casalinga con il Castellana Grotte Bianco: “Pronte a dare il massimo anche in questa occasione”.

Castellana Grotte sulla strada della capolista Luvo Barattoli Arzano. Gara ostica per le ragazze di coach Antonio Piscopo chiamate a respingere le residue speranze di salvezza delle pugliesi che arrivano ad Arzano con il chiaro intento di giocarsi tutte le chances residue per risalire una classifica davvero difficile.

Fischio d’inizio al consueto orario delle 16 di domani (sabato 11 marzo 2023). “Non guardo mai quello che hanno fatto le squadre che dobbiamo affrontare nel corso del campionato. La mia attenzione è unicamente su quello che invece dobbiamo fare io e le mie compagne” spiega Rosaria Bianco che aggiunge: “Dall’inizio della stagione l’obiettivo è di dare il massimo in ogni partita e siamo pronte a farlo anche in questa occasione, a prescindere dalle nostre rispettive posizioni di classifica”.

Uno sguardo alla graduatoria del torneo è comunque doveroso per sottolineare il vantaggio accumulato dalla Luvo Barattoli Arzano che comanda la graduatoria con 39 punti in 15 gare, 8 punti e 1 partita in più di Melendugno e VolleyRo che hanno invece riposato due volte, 31 punti anche per Santa Teresa di Riva ma le siciliane hanno giocato due gare in più di pugliesi e romane. Anche il Castellana Grotte ha giocato 16 partite ed occupa il penultimo posto della classifica con 11 punti ed è in lotta (per il momento) solo con il Terrasini per raggiungere la salvezza.

Melendugno e Casal de Pazzi hanno entrambe avversarie provenienti dalla Campania dovendo affrontare rispettivamente Baronissi e Fiamma Torrese. Una giornata da seguire con attenzione.

“Sono molto contenta di quello che stiamo facendo in questo campionato -conclude Rosaria Bianco- mi sento coinvolta in questo progetto ed affascinata dal grande sogno che stiamo vivendo. Anche se non scendo in campo dal primo punto mi faccio trovare sempre pronta quando coach Piscopo mi chiama in causa. Siamo una bella squadra ed un grande gruppo è questo il nostro segreto”.