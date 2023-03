Colpo salvezza per la Turris: Messina ko al "Liguori" (3-0), il tabellino Vittoria preziosa per i corallini, in zona salvezza diretta a 4 turni dal termine

La Turris doveva vincere per tornare nella zona valida per la salvezza diretta e ottiene i tre punti contro il Messina. Tris corallino sui siciliani: al 4' ci pensa Frascatore a regalare il vantaggio agli uomini di Fontana e il risultato di 1-0 si conferma all'intervallo. Nella ripresa gestione biancorossa fino ai minuti conclusivi. Al minuto 82 Acquadro realizza il 2-0, nei secondi finali Longo va a bersaglio per il 3-0. La Turris supera il Messina in classifica: quota 37 per la zona tranquilla a quattro turni dal termine della stagione regolare.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentaquattresima Giornata

Turris-Messina 3-0

Marcatori: 4' Frascatore (T), 82' Acquadro (T), 93’ Longo (T)

Turris (3-4-3): Fasolino; Miceli, Di Nunzio, Frascatore; Rizzo (90' Boccia), Zampa, Franco (90' Maldonado), Contessa; Giannone (74' Acquadro), Maniero (74' Longo), Guida (64' Ercolano). All. Fontana. A disp. Antolini, Perina, Taugourdeau, Vitiello, Di Franco, Haoudi, D'Alessandro, Finardi, Schirò

Messina (4-4-2): Fumagalli; Berto, H. Balde, Ferrara, Trasciani (60' Versienti); Kragl (17' Iannone, 90' Grillo), Mallamo, Fofana, Marino (60' Zuppel); Ragusa, I. Balde. All. Raciti. A disp. Lewandowski, Celesia, Konate, Ortisi, Curiale, Salvo, Ferrini

Arbitro: Nicolini

Ammoniti: Frascatore (T), Trasciani, Ferrara, H. Balde, Ragusa (M)