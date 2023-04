Ciclismo, venerdì scatta il Giro Mediteranneo Rosa Tre tappe tutte in Campania, si parte venerdì 21 da Torre del Greco.

Il grande ciclismo femminile torna in Campania. L’occasione è quella del Giro Mediterraneo in Rosa. Kermesse organizzata dalla Black Panthers di Francesco Vitiello e dal Gruppo Biesse di Salvatore Belardo. Tre tappe, tutte in Campania, a cui prenderanno parte 118 atlete di 17 squadre diverse.

Si parte venerdì 21 da Torre del Greco per arrivare, dopo 98 km a Capaccio-Paestum in provincia di Salerno. Sabato 22 la seconda tappa da Polla ad Aiello del Sabato dopo 127,35 km che regaleranno emozioni per la presenza di due salite impegnative nel finale di gara. La terza e ultima tappa scatterà domenica da Frattamaggiore per terminare ancora in provincia di Avellino, per la precisione a Montefalcione.

Sono quattro le maglie in palio: amaranto per la leader della classifica generale; blu per chi vincerà la classifica a punti; verde per la migliore scalatrice, bianca per la migliore atleta under 23.

Foto: Giromediterraneorosa.it