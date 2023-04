Boxe, Baldassi al Mondiale Elite in Uzbekistan A Tashkent il ragazzo di Torre Annunziata combatterà nella categoria dei 57 kg.

Il Mondiale si avvicina. A Tashkent in Uzbekistan è tutto pronto per ospitare la competizione che scatterà domenica 30 aprile e si concluderà il 14 maggio. Giornate che saranno intensissime e vedranno salire sul ring 640 pugili in rappresentanza di 104 Nazioni. I Mondiali Elite sono uno dei grandi obiettivi di Michele Baldassi.

Il ragazzo di Torre Annunziata, che combatterà nei 57 kg, ha grande talento ma è giovanissimo ed alle prime esperienze internazionali tra i big. Nella sua categoria può fare strada ma non avrà la pressione del risultato a tutti i costi.

In totale saranno sei i pugili azzurri impegnati nel Mondiale: Alessio Camiolo (51 kg), Michele Baldassi (57), Francesco Iozia (60), Salvatore Cavallaro (75 kg), Abbes Mouhiidine (92kg) e Diego Lenzi (+92 kg).

Competizione cui prenderanno parte 6 boxer azzurri:

51 Kg Alessio Camiolo (GS FIamme Oro)

57 Kg Michele Baldassi (GS Fiamme Azzurre)

60 Kg Francesco Iozia (Eagle Boxe)

75 Kg Salvatore Cavallaro (GS Fiamme Oro)

92 Kg Abbes Mouhiidine (GS Fiamme Oro)

+92 Kg Diego Lenzi (PUGILATO ALTO RENO M.A.)

STAFF

Direttore Tecnico: Emanuele Renzini

Tecnico: Gennaro Moffa

Tecnico: Giovanni Cavallaro

Fisio: Fabio Morbidini

Team Leader: Albeto Tappa

INFO E DATTAGLI:

IBA che, oltre le medaglie, ha previsto i seguenti premi in denaro per i primi tre classificati di ognuna delle 13 categorie di peso: ORO (200 K dollari), argento (100K dollari), bronzo (50k Dollari).

Mondiali che saranno trasmessi in diretta streaming sul www.youtube.com/@IBABoxing

13 le categorie di peso in gara: 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 63.5 - 67 - 71 - 75 - 80 - 86 - 92 - +92