Judo, Mondiali: Scutto di bronzo, una riconferma che vale tanto Secondo podio consecutivo per la ragazza napoletana dopo quello conquistato nel 2022.

Salire su un podio iridato è difficile ma tornarci lo è ancora di più. Susy Scutto ha superato però le difficoltà del doversi riconfermare e anche nel 2023 è riuscita a vincere un bronzo Mondiale. A Doha, in Qatar, la campionessa partenopea è riuscita a confermarsi tra le grandi della specialità nella categoria dei 48 kg. “Sono molto emozionata per questa medaglia -ha detto dopo essere scesa sorridere dal tatami- ancora più emozionata rispetto quella dell’anno scorso, perchè risalire sul podio dopo 8 mesi è qualcosa di indescrivibile, una conferma del lavoro che sto facendo con Antonio Ciano e di quanto valgo. In gara mi sentivo all’altezza di vincere il titolo… ero rivestita dall’armatura di Dio e sentivo la sua potenza sopra di me, mi sentivo intoccabile. Ringrazio il mio gruppo sportivo Fiamme Gialle che mi sostengono tutti i giorni e non mi fanno mancare mai nulla dallo staff tecnico e i preparatori. Ci tenevo a ringraziare Andrea Palloni e Fabrizio e Salvatore Ferro, la nazionale e Bruyere, che mi hanno seguito in gara e la FIJLKAM che mi sta sempre vicino, la mia famiglia. Dedico la mia medaglia al mio ragazzo Kevyn Perna”.

Ora testa a qualcosa di ancora più grande, come il lungo tragitto verso le Olimpiadi di Parigi 2024, il grande sogno della campionessa napoletana.

Foto: fijlkam.it