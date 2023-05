Giro d'Italia: è il giorno della tappa Napoli-Napoli, primo positivo al covid Clement Russo costretto al ritiro alla vigilia della sesta tappa

È tutto pronto per il via della sesta tappa del Giro d'Italia: partenza e arrivo a Napoli e c'è il primo caso covid. Clement Russo è risultato positivo alla vigilia della frazione e ha dovuto abbandonare il Giro. "Clement Russo, risultato positivo al Covid-19, non prenderà il via della 6a tappa del Giro d'Italia. Buona guarigione Clement", questo l'annuncio del team, la Arkéa-Samsic, con il forfait del corridore transalpino.

Domani da Capua al Gran Sasso d'Italia

Martedì Lago Laceno, ieri da Atripalda e Salerno, oggi partenza e arrivo a Napoli per la sesta tappa con uno scenario fantastico e con la speranza di un clima diverso dopo giorni di fatica sotto la pioggia per i corridori. Il Giro d'Italia ha raggiunto Salerno con la vittoria di Groves. L'australiano ha vinto in volata e con un finale condizionato dalle cadute. Nei secondi conclusivi della frazione Cavendish e Fiorelli a terra con Dainese retrocesso per comportamento scorretto.

Giornata no per Evenepoel: il campione del mondo in carica scivola a 151 chilometri dal traguardo con altri corridori. Un cane di piccola taglia ha raggiunto il percorso e si è aperta una serie di scivoloni. Evenepoel si rialza, ma ricade ormai a distanza minima dal traguardo: ematoma e botte sul fianco destro e lo staff medico del suo team, la Soudal-Quick Step ha sottolineato che per la maglia iridata sarà giornata di sofferenza lungo la Napoli-Napoli, 162 chilometri di straordinaria bellezza. Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana protagoniste con i traguardi volanti a Sant'Antonio Abate e Sorrento e i gran premi della montagna a Valico di Chiunzi e Picco Sant'Angelo: ripartenza con Leknessund maglia rosa. Oggi la Napoli-Napoli, domani la partenza da Capua con il Giro che saluterà la Campania per raggiungere il Gran Sasso d'Italia.