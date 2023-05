Geko PSA Sant'Antimo, Di Donato: "Vogliamo tenere viva questa serie" Il gm della Partenope: "Ritroveremo il nostro pubblico per una grande serata di basket"

La Real Sebastiani Rieti fa sua anche gara 2 della semifinale playoff del tabellone 3 di Serie B. Secondo ko consecutivo contro i laziali per la Geko PSA Sant'Antimo, battuta con il punteggio di 81-70 e costretta ora al ribaltone completo per accedere alla finale che vale poi l'accesso alla Poule Promozione. Avendo chiuso al quarto posto la stagione regolare nel girone D, la squadra di coach Marco Gandini è già certa della partecipazione alla B nazionale 2023/2024, ma vuole continuare il percorso. Venerdì sarà Gara 3 a Sant'Antimo.

Il gm Di Donato: "Intensità superiore a gara 1"

"Giusto sottolineare il grande valore di questa Real Sebastiani, sapevamo fosse una squadra di livello altissimo e lo ha dimostrato anche stasera, giusto però anche rimarcare il carattere del nostro gruppo, che è arrivato a questi playoff non nelle condizioni migliori, con rotazioni limitate, ma che non ha mai mollato e anche stasera ha lottato fino alla fine uscendo a testa alta dal campo dopo una partita giocata ad intensità superiore rispetto a gara-1. - ha spiegato il general manager della PSA, Vittorio Di Donato - Ora torniamo a Sant’Antimo per ritrovare il nostro pubblico e per regalarci una grande serata di basket e provare a tener viva questa serie”.

Il tabellino

Serie B - Playoff

Semifinale Tabellone 3 - Gara 2

Real Sebastiani Rieti - Geko PSA Sant’Antimo 81-70

Parziali: 18-11, 22-20, 28-16, 13-23

Rieti: Tomasini 17 (3/8, 3/3), Piccin 16 (3/7, 3/6), Mastrangelo 14 (2/3, 3/3), Chinellato 9 (3/8, 1/3), Contento 6 (1/3, 0/3), Bushati 5 (1/2, 1/3), Ceparano 4 (0/2, 1/4), Pagani 4 (2/4, 0/0), Matrone 4 (2/3, 0/0), Valente 2 (1/1, 0/0), Mazzotti, Frattoni

Sant’Antimo: Montanari 15 (5/7, 1/3), Maggio 13 (3/8, 2/4), Gloria 12 (5/8, 0/0), Scali 8 (1/4, 2/3), Quarisa 7 (2/4, 0/0), Sgobba 6 (1/3, 0/1), Cantone 6 (2/5, 0/2), Coralic 3 (0/0, 1/2), Sabatino, Vergara

Foto: pagina ufficiale Facebook PSA Partenope Sant'Antimo