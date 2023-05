Tennis, torneo WTA di Firenze: Brancaccio, esordio vincente La campana ha battuto in due set la Watson e affronterà la Paoletti nel derby tricolore.

Dopo l’avventura romana del Foro Italico, finita al primo turno, Nuria Brancaccio è tornata in campo al torneo WTA di Firenze. La ragazza di Torre del Greco, attualmente numero 170 della classifica mondiale, ha sfidato e battuto la trentenne britannica Heather Watson.

L’azzurra si è imposta per 6-3 6-2 in appena sessantatré minuti. Un successo importante per il morale, per la classifica e soprattutto per continuare il torneo di Firenze. Nel secondo turno Nuria Brancaccio affronterà in un derby tutto italiano Matilde Paoletti, anche lei protagonista al Foro Italico ed eliminata dopo un match ben giocato.