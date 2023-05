Tennis, Roland Garros: tre campani a Parigi vanno a caccia della qualificazione I fratelli Brancaccio sono agli esordi, Giustino è il veterano che ha già fatto l'impresa.

Gli Internazionali d’Italia a Roma volgono al termine. I tornei Challenger femminili di Firenze e maschile di Torino anche. Il grande tennis dopo essersi goduto i campi italiani è pronto a spostarsi in Francia. C’è grande attesa per il Roland Garros 2023 che scatterà lunedì 22 maggio, secondo Slam della stagione. Ad attendere questo grande evento anche tre tennisti campani. In prima fila c’è Raul Brancaccio (nella foto), numero 140 della classifica ATP, che a New York e Melbourne è andato vicino al colpaccio della qualificazione. Il ragazzo di Torre del Greco proverà a regalarsi il suo primo main draw anche se la concorrenza è tanta e soprattutto agguerrita. A Roma ha perso con Pellegrini nel derby italiano del primo turno di qualificazione, ma ha fatto vedere cose interessanti vincendo bene il secondo set e avendo l’occasione nel terzo.

Stesso discorso per la piccola di casa Brancaccio. Nuria proverà per la prima volta a qualificarsi al torneo parigino e ci arriva dopo un lungo periodo vissuto tutto sulla terra rossa prima su Sud America e poi in Europa. A Roma ha fatto vedere buone cose. Nonostante l’eliminazione, giunta per mano della numero 89 al mondo l’austriaca Julia Grabher in tre set, il bilancio è positivo. Ha fatto una bella esperienza che le potrebbe tornare utile già nei match di Parigi. A Firenze ha superato anche un turno battendo 6-3 6-2 la trentenne britannica Heather Watson prima di perdere, sempre in tre set, nel derby tricolore contro la Paoletti col rimpianto di non aver capitalizzato due match point nel secondo parziale.

Il veterano delle qualificazioni, invece, è Lorenzo Giustino che grazie a qualche forfait avrà la possibilità di giocare sui suoi campi preferiti dove già due volte è riuscito ad agguantare un posto nel tabellone principale. Epica la vittoria del 2020 sul transalpino Corentin Moutet per 18-16 al quinto set.