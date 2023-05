Italrugby, nel primo raduno assenti Fusco e Capuozzo Per entrambi i campani c'è l'occasione per nuove esperienze e per recuperare.

Il primo raduno si avvicina. Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato l’elenco degli atleti convocati che si ritroveranno a Pergine Valsugana dal 5 al 9 giugno. Appuntamento a cui non parteciperanno i due atleti campani Alessandro Fusco e Ange Capuozzo. Il primo sarà impegnato anche con la Nazionale Seven, il secondo resterà a disposizione del club per vestirsi d’azzurro più avanti e recuperare dalle fatiche della lunga stagione vissuta da protagonista nel torneo francese.

Il gruppo, come spiegato bene dallo staff, è stato diviso al fine di svolgere lavoro mirato con ogni giocatore e consentire ad altri il giusto recupero al termine della stagione. L’appuntamento in cui la rosa sarà al completo con tutti gli affettivi che si giocheranno la maglia per il Mondiale in Francia, è per il 7 luglio sempre a Pergine Valsugana.





Questo l’elenco degli atleti convocati per il primo raduno pre – Mondiale:

Piloni

Filippo ALONGI (Benetton Rugby, 1 cap)

Paolo BUONFIGLIO (Zebre Parma, esordiente)

Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 21 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma, 46 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, 1 cap)

Seconde Linee

David SISI (Zebre Parma, 27 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 2 caps)

Terze Linee

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 9 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 10 caps)

Mediani di Apertura

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 1 cap)

Centri

Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, 1 cap)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 12 caps)

Federico MORI (Bordeaux, 12 caps)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 44 caps)

Atleti non considerati per infortunio: Jake Polledri (Gloucester Rugby, 20 caps)

Questo il programma dei raduni estivi dell’Italia

5-9 giugno, Pergine Valsugana

18-24 giugno, Pergine Valsugana

7-13 luglio, Pergine Valsugana

13-16 luglio Corvara (attività di Team Building con Esercito Italiano)

Questo il calendario dei Test Match estivi dell’Italia

29.07 Scozia v Italia, Edimburgo

05.08 Irlanda v Italia, Dublino

19.08 Italia v Romania, sede TBC

26.08 Italia v Giappone, sede TBC

Questo il calendario delle partite dell’Italia nel girone della RWC 2023:

09.09 Italia v Namibia, Saint-Etienne ore 13

20.09 Italia v Uruguay, Nizza ore 17.45

29.09 Nuova Zelanda v Italia, Lione ore 21

06.10 Francia v Italia, Lione ore 21