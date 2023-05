Scherma, CDM spada: Cuomo subito fuori, bronzo Di Veroli Il napoletano eliminato da Dorigo, domenica c'è la prova a squadre.

Non è andata come sperava. Valerio Cuomo è uno dei grandi delusi della prova individuale nella tappa di Coppa del Mondo di spada a Istanbul in Turchia. Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni nella giornata di ieri, il napoletano si è fermato al primo confronto diretto.

Fatale l’accoppiamento col francese Dorigo che si è imposto per 15-13. Eliminazione al primo turno che brucia ancora di più ora che è iniziata la corsa verso i pass alle Olimpiadi di Parigi 2024. Da segnalare la vittoria del transalpino Bardenet in finale sull’ungherese Koch per 13-12. Sul podio anche l’azzurro Di Veroli, mentre hanno concluso nei primi otto sia Garozzo che Vismara.

Squadra azzurra quindi competitiva e questo è un buon segnale in vista della prova di domani quando insieme a Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Federico Vismara, il campano Valerio Cuomo proverà a dare l’assalto al podio.

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE – Istanbul (Turchia), 20 maggio 2023

Qui i risultati

Finale

Bardenet (Fra) b. Koch (Hun) 13-12

Semifinali

Koch (Hun) b. Di Veroli (ITA) 15-8

Bardenet (Fra) b. Tulen (Ned) 15-9

Quarti di finale

Di Veroli (ITA) b. Garozzo (ITA) 15-13

Koch (Hun) b. Vismara (ITA) 15-14

Bardenet (Fra) b. Wang (Chn) 15-5

Tulen (Ned) b. Allegre (Fra) 15-12

Tabellone da 16

Di Veroli (ITA) b. Priinits (Est) 12-6

Garozzo (ITA) b. Nagy (Hun) 5-4

Vismara (ITA) b. Cannone (Fra) 15-10

Tabellone da 32

Di Veroli (ITA) b. Billa (Fra) 13-6

Bargues (Spa) b. Paolini (ITA) 15-12

Vismara (ITA) b. Armaleo (ITA) 15-12

Garozzo (ITA) b. Andrasfi (Hun) 14-13

Tabellone da 64

Di Veroli (ITA) b. Zhang (Can) 11-10

Garozzo (ITA) b. Stankevych (Ukr) 15-11

Paolini (ITA) b. Minobe (Jpn) 15-11

Vismara (ITA) b. Zawrotniak (Pol) 15-11

Armaleo (ITA) b. Sertay (Kaz) 15-9

Cannone (Fra) b. Piatti (ITA) 15-13

Dorigo (Fra) b. Cuomo (ITA) 15-13

Classifica (348): 1. Alexandre Bardenet (Fra), 2. Mate Tamas Koch (Hun), 3. Davide Di Veroli (ITA), 3. Tristan Tulen (Ned).

Gli altri italiani: 5. Federico Vismara, 8. Enrico Garozzo, 24. Filippo Armaleo, 32. Giacomo Paolini, 38. Valerio Cuomo, 61. Enrico Piatti, 82. Gabriele Cimini, 101. Simone Mencarelli, 103. Andrea Santarelli, 142. Giulio Gaetani, 233. Luca Diliberto.