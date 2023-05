Tennis, Roland Garros: Brancaccio e Giustino a caccia di un posto in tabellone Iniziano lunedì le qualificazioni maschili per il secondo Slam della stagione.

Il secondo Slam della stagione è in rampa di lancio. Dopo gli Australian Open tocca al Roland Garros. Sulla terra rossa parigina ci sono tanti azzurri a caccia di un posto in tabellone dove per ora il nostro movimento può contare su Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Fabio Fognini e Matteo Arnaldi, con gli ultimi due entrati grazie ai forfait di altri tennisti tra cui Matteo Berrettini che rientrerà direttamente sull’erba dopo l’infortunio di Montecarlo.

Lunedì 22 si parte col torneo di qualificazione e ai nastri di partenza ci saranno quattordici azzurri con la nostra attenzione che sarà puntata soprattutto sui campani Raul Brancaccio e Lorenzo Giustino.

Il ragazzo di Torre del Greco, che può vantare la testa di serie numero 30, ha già sfiorato la qualificazione ad uno Slam a New York lo scorso settembre quando fu battuto da eubanks al terzo turno, mentre a Melbourne a gennaio si è fermato al secondo turno. Ci riproverà sulla terra parigina esordendo martedì contro il lituano Berankis. Esordirà già lunedì, invece, Lorenzo Giustino, che sui campi del Roland Garros vanta i ricordi più belli della sua carriera. In particolare c’è il dolce precedente del 2020 quando superò anche il primo turno battendo il transalpino Corentin Moutet 18-16 al quinto set. Nell’edizione 2023 il napoletano, che sembra meno in forma rispetto a quel torneo, esordirà contro il portoghese Ferreira Silva sul campo numero 15 non prima delle 14:00.

Di seguito il tabellone completo delle qualificazioni:

Karatsev [1]-Herbert (FRA)

Hardt (DOM)-Debru (FRA) [WC]

Hsu (TPE)-Moreno de Alboran (USA)

Collignon (BEL)-Vukic (AUS) [18]

Hanfmann (GER) [2]-Bellucci (ITA)

Altmane (FRA) [C]-Kolar (CZE)

Polmans (AUS)-Mayot (FRA) [WC]

E. Ymer (SWE)-Passaro (ITA) [17]

Gojo (CRO) [3]-Dzumhur (BIH)

Nardi (ITA)-Tabilo (CHI)

Vavassori (ITA)-Droguet (FRA) [WC]

Couacaud (FRA)-Misolic (AUT) [20]

J. M. Cerundolo (ARG) [4]-Svajda (USA)

Gakhov-Medjedovic (SRB)

Neuchrist (AUT)-De Jong (NED)

Ghibaudo (FRA) [WC]-Gombos (SVK) [23]

Duckworth (AUS) [5]-Bonadio (ITA)

Blancaneaux (FRA)-Ilkel (TUR)

Nava (USA)-Kuzmanov (BUL)

Gea (FRA) [WC]-Broady (GBR) [18]

Kotov [6]-Geerts (BEL)

Laaksonen (SUI)-Olivieri (ARG)

Maestrelli (ITA)-Andreev (BUL)

Ficovich (ARG)-Brouwer (NED) [19]

Watanuki (JPN) [7]-Pellegrino (ITA)

Gerasimov-Lokoli (FRA)

Erhard (FRA) [WC]-Cobolli (ITA)

Navone (ARG)-Klein (SVK) [26]

Albot (MDA) [8]-Kopriva (CZE)

Penisoton (GBR)-Celikbilek (TUR)

Carabelli (ARG)-Uchida (JPN)

Gueymard Wayenburg (FRA) [WC]-Kudla (USA) [27]

Stricker (SUI) [9]-Sels (NED)

Svrcina (CZE)-Riedl (SUI)

Onclin (BEL)-Ionel (ROU)

Tirante (ARG)-Hijikata (AUS) [29]

Gomez (ECU) [10]-Furness (FRA)

De Loore (BEL)-Collarini (ARG)

Shang (CHI)-Cuevas (URU)

Tu (AUS)-Marozsan (HUN) [25]

Virtanen (FIN) [11]-Escoffier (FRA)

Skatov (KAZ)-Diallo (CAN)

Wu (TPE)-Meligeni Alves (BRA)

Barrios Vera (CHI)-Kovalik (SVK) [31]

Zeppieri (ITA) [12]-Basilashvili (GEO)

Sousa (POR)-Rodriguez Taverna (ARG)

Giustino (ITA)-Ferreira Silva (POR)

Johnson (USA)-Bergs (BEL) [21]

Piros (HUN) [31]-Koepfer (GER)

Delbonis (ARG)-Mejia (COL)

Seyboth Wild (BRA)-Bellier (SUI)

Berankis (LTU)-Brancaccio (ITA) [30]

Ofner (AUT) [14]-Noguchi (JPN)

Choinski (GBR)-Kicker (ARG)

Bolt (AUS)-Krutykh (UKR)

Agamenone (ITA)-Diaz Acosta (ARG) [24]

Bagnis (ARG) [15]-Darderi (ITA)

Hong (KOR)-Gigante (ITA)

Added (FRA) [WC]-Marterer (GER)

Coppejans (BEL)-Martinez (ESP) [32]

Machac (CZE) [16]-Pouille (FRA)

Tseng (TPE)-Ritschard (SUI)

Mochizuki (JPN)-Novak (AUT)

Holt (USA)-Rodionov (AUT) [22]