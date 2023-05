Tennis, Roland Garros: Nuria Brancaccio sfiderà la britannica Boulter Sorteggio complicato per la campana che ha comunque le armi per superare il turno.

L’avventura romana al Foro Italico e il torneo di Firenze hanno regalato a Nuria Brancaccio la possibilità di arricchire il proprio bagaglio d’esperienza. Ora c’è un altro grande appuntamento da affrontare, la sfida della prima qualificazione Slam da conquistare.

Al Roland Garros la ragazza di Torre del Greco potrebbe dare una svolta alla sua giovane carriera. La missione non è delle più semplici ma in questo 2023 ha dimostrato di valere qualcosa in più di quello che dice la classifica attuale: numero 174 del mondo.

La Brancaccio insieme al suo staff è già arrivata da qualche giorno a Parigi, ha provato i campi e ha trascorso del tempo con il fratello Raul, impegnato nelle qualificazioni maschili, e con Marco che li segue sempre da vicino.

Il sorteggio non è stato dei più positivi, la campana affronterà la britannica Boulter numero 24 del seeding di qualificazione. Il match d’esordio è previsto per la giornata di martedì. La vincente della sfida se la vedrà con chi la spunterà tra Krueger e Miyazaki, mentre in una eventuale finale ci sarebbe l’incrocio con la parte di tabellone occupata dalla testa di serie numero 8 Viktorija Golubic.