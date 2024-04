IL PIZZINO SPOT di Urgo: L'intera posta violare lo stadio una volta dedicato a un santo è diventata la regola e non più un'eccezione

Il dopo Udinese-Roma - una volta sbrigata la pratica friulana da parte degli ospiti con il miracolo al contrario del duo Cannavaro, capace di trasformare un pareggio in sconfitta in 22 minuti di orologio - è stato tutto dedicato alla sfida al Maradona tra gli stessi giallorossi e gli azzurri. Spinazzola ha dichiarato con fare torvo e tracotante - spesso nello stile di quella squadra - che loro venivano a Napoli per l'intera posta. Qualcuno lo informi di mettersi in coda: violare lo stadio una volta dedicato a un santo (a cui temo dovremmo di nuovo votarci) è diventata la regola e non più un'eccezione.