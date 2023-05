Gevi Napoli Basket: Dalla Salda al lavoro, via al restyling Il club azzurro saluta il direttore sportivo Bolognesi: esercitata la clausola di uscita

Il restyling in casa Gevi Napoli è iniziato con l'arrivo di Alessandro Dalla Salda nel ruolo di amministratore delegato ed è proseguito con l'annuncio dell'uscita dall'organigramma societario per Alessandro Bolognesi. Il club partenopeo ha reso noto nelle scorse ore di “aver esercitato la clausola di uscita dal rapporto di collaborazione” (in scadenza il 30 giugno 2024) con il direttore sportivo. La Gevi ha ringraziato il dirigente per la professionalità e il proficuo lavoro svolto nel corso di questi anni, coincisi con la promozione in Serie A e nel biennio successivo vissuto nel massimo campionato.

Pass Final Eight e coppe europee nelle idee societarie

È l'ulteriore segnale di una ristrutturazione voluta dalla proprietà e affidata a Dalla Salda. Il reggiano era stato molto chiaro nella conferenza stampa di presentazione e passo dopo passo ci sarà la definizione del nuovo progetto su base triennale con Napoli che punterà a vivere in modo più tranquillo il primo obiettivo, quello della salvezza, nell'equilibrio di una Serie A sempre più d'elite, ma con l'ambizione di guardare alla prima parte della classifica per l'accesso alla Coppa Italia sognando anche la partecipazione alle competizioni continentali.

Tre campane in Serie B Nazionale

Fase di studio, invece, per la Givova Scafati, decisa a ripartire da coach Stefano Sacripanti, fondamentale nell'operazione salvezza, garantita nel rush finale del campionato al club dell'Agro. Prime ore di off-season per i tre team campani che parteciperanno alla nuova Serie B Nazionale: l'IVPC DelFes Avellino, la Geko PSA Sant'Antimo e la Ble Decò Juvecaserta.