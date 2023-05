Mister Alessandro Maione saluta la prima squadra del Volley Napoli "Dopo quattro anni è il momento di chiudere il ciclo".

Aria di cambiamento in casa Volley Napoli al termine di questa impegnativa e gratificante stagione. Mister Alessandro Maione, infatti, dopo aver condotto le ragazze della prima squadra alla finale dei playoff contro Matese, ha deciso di dedicarsi alle giovani promesse del Consorzio.

L’allenatore, quindi, metterà al servizio del settore giovanile della società azzurra la propria esperienza, puntando alla crescita delle nuove leve e lasciando la guida della prima squadra. "Dopo 4 anni, 1 promozione in C, 1 salvezza e 2 play off promozione in B2, è il momento di chiudere il ciclo. Sono 5 mesi che ci penso e credo sia il momento giusto per tornare a quello che da sempre alimenta la mia passione". Queste le parole del tecnico del Volley Napoli.

Maione ha poi ringraziato la prima squadra, che lo ha aiutato a crescere umanamente e professionalmente. "La prima squadra in questi 4 anni mi ha dato tantissimo! Mi ha fatto crescere e maturare nelle relazioni, nelle scelte tecniche, in quelle tattiche. Ho imparato a studiare i punti di forza e i punti deboli della mia squadra e degli avversari".

Il mister ha deciso però di ritrovare l’entusiasmo dell’allenare nell’aiutare le piccole atlete a crescere. "Con la consapevolezza che la strada da fare è ancora lunga, sono pronto per affrontare un nuovo ciclo e a cercare di portare più in alto possibile il settore giovanile del Consorzio Volley Napoli".