Pallanuoto, Mondiali U20: c'è tanta Napoli nell'Italia di coach Brancaccio Il tecnico napoletano ha ufficializzato i convocati per la competizione iridata in Romania.

Dal 10 al 17 giugno, in Romania, andranno in scena i Campionati del Mondo under 20. Appuntamento attesissimo anche dalla squadra azzurra guidata dal napoletano Roberto Brancaccio, affiancato dal neo tecnico della Rari Nantes Salerno, Christian Presciutti.

Gli azzurri di ritorno da Barcellona dove si sono allenati con i pari età della Spagna, hanno scoperto chi disputerà la competizione. Brancaccio, infatti, ha sciolti gli ultimi dubbi e ha diramato la lista ufficiale di cui fanno parte anche Roberto Spinelli, Agostino Maria Somma ed Ernesto Maria Serino del Posillipo e Mattia Rocchino (Acquachiara Ati 2000). Dunque, c’è tanta Campania, con una tradizione importante che continua all’insegna della qualità.

L’Italia è inserita nel Gruppo A con Spagna, Montenegro e Croazia. Nel gruppo B ci saranno Grecia, Serbia, Stati Uniti e Ungheria. Gruppo C formato da Giappone, Sudafrica e Canada. Nel gruppo D spazio a Brasile, Cina e Kazakistan.Nuova Zelanda, Perù e Romania compongono il Gruppo E, mentre nel girone F tocca a Iran, Australia e Argentina.

Il girone degli azzurri - gruppo A



1 giorno - sabato 10 giugno

13.30 Spagna-Montenegro

18.30 Italia-Croazia



2 giorno - domenica 11 giugno

16.30 Spagna-Italia

19.30 Montenegro-Croazia



3 giorno - lunedì 12 giugno

15.00 Italia-Montenegro

18.00 Spagna-Croazia

Il calendario dei mondiali Under 20



La fase preliminare con 6 gironi, due da 4 e quattro da 3 squadre, si svolge dal 10 al 12 giugno. Successivamente, dal 13 al 15 giugno, le seconde e terze classificate dei gruppi da tre squadre vengono divise in altri due gruppi (G e H rispettivamente con 2C, 3D, 2E, 3F e 3C, 2D, 3E, 2F), le prime dei gruppi da tre si affrontano tra di loro (1D-1C e 1E-1F) con le due vincenti che nel turno successivo trovano le due quarte della prima fase e le perdenti che giocano con le terze dei gruppi A e B. Le prime e seconde classificate dei gruppi A e B (quelli da 4 squadre) riposano due turni e riprendono a giocare giovedì 15 giugno. Nella fase conclusiva, il 16 e 17 giugno, semifinali e finali. Alle ore 18.30 di sabato 17 giugno c'è la finale per l’assegnazione del titolo e alle 20 è prevista la cerimonia di chiusura dei campionati del mondo under20.



4 giorno – martedì 13 giugno

(26) 13.30 2E-3F

(27) 15.00 3C-2D

(28) 16.30 3E-2F

(29) 17.00 1D-1C

(30) 19.30 1E-1F



5 giorno – mercoledì 14 giugno

(31) 09.00 2E-3C

(33) 10.30 3E-3C

(34) 12.00 2F-3D

(35) 15.00 L29-3A

(36) 16.30 L30-3B

(37) 18.00 W29-4A

(38) 19.30 W30-4B



6 giorno – giovedì 15 giugno

(39) 09.00 2C-3F

(41) 10.30 3C-2F

(42) 12.00 3E-2D

(43) 15.00 1A-W38

(44) 16.30 1B-W37

(45) 18.00 2A-W36

(46) 19.30 2B-W35



7 giorno – venerdì 16 giugno

(finale 17/18) 09.00 3G-3H

(49) 10.30 L35-L38

(50) 12.00 L36-L37

(51) 15.00 L43-L46

(52) 16.30 L44-L45

(53) 17.00 W43-W46

(54) 18.30 W44-W45



8 giorno – sabato 17 giugno – finali

(15/16) 09.00 2G-2H

(13-14) 10.30 1G-1H

(11-12) 12.00 L49-L50

(9/10) 13.30 W49-W50

(7/8) 15.00 L51-L52

(5/6) 16.30 W51-W52

(3/4) 17.00 L53-L54

(1/2) 18.30 W53-W54

Foto: Federnuoto.it