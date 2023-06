Basket: Cremona e Pistoia promosse in Serie A Ritorno per i due club nel massimo campionato: vittorie nelle finali playoff di A2

In Serie A gara 5 della finale Scudetto è dell'EA7 Emporio Armani Milano: fattore campo confermato ancora una volta con l'Olimpia che batte la Virtus Segafredo Bologna e giocherà in terra felsinea con il match point domani sera. In Serie A2 la Vanoli Cremona batte anche in gara 3 la Unieuro Forlì e torna nell'elite del basket nazionale dopo una sola stagione. I lombardi firmano la promozione in compagnia della Giorgio Tesi Group Pistoia, che ha superato la Reale Mutua Torino in gara 4.

Napoli con Milicic: ora il roster

Si completa il quadro relativo alle squadre partecipanti alla Serie A 2023/2024 che presenterà due squadre campane come nell'ultimo campionato: la Gevi Napoli e la Givova Scafati. Il club partenopeo ha annunciato l'ingresso di Igor Milicic nello staff tecnico. Il croato con cittadinanza polacca sarà l'head coach per la terza stagione consecutiva degli azzurri in A. Ora, in compagnia del responsabile dell'area tecnica, Pedro Llompart, e del direttore sportivo, Giuseppe Liguori, ma anche dell'amministratore delegato, Alessandro Dalla Salda, ci saranno le prime indicazioni per il roster, per la struttura da seguire nella definizione di una squadra chiamata a rendere più semplice il cammino. L'ambizione della Gevi è quella di firmare con decisione la salvezza e di guardare alla parte sinistra della classifica.

Scafati con Sacripanti in panchina

La Givova punterà, invece, su coach Stefano Sacripanti dopo la salvezza ottenuta con il tecnico canturino e ha inserito Nicola Egidio con il ruolo di direttore sportivo determinando anche il ritorno di Gino Guastaferro al posto di Renato Nicolai all'interno dell'organigramma societario.