Volley, il sorrentino Giuseppe Nica alla guida dell'Unionvolley di Pinerolo Il tecnico della penisola sorrentina ha firmato con la società piemontese e allenerà due squadre

Il coach sorrentino Giuseppe Nica ha siglato l'accordo col presidente dell'Unionvolley di Pinerolo Claudio Prina diventando il nuovo direttore tecnico del settore giovanile e allenatore di due squadre. Ora per lui una nuova grande sfida con la chiamata a Pinerolo, la seconda dopo lo scorso anno, a cui questa volta non ha saputo dire di no.

"Quello che mi ha spinto a venire a Pinerolo - commenta Peppe Nica che ha presenziato agli allenamenti presso al Palazzetto dello Sport di Viale Grande Torino - è di volermi rimettere in gioco per affrontare una nuova sfida, una nuova scommessa che sarà per me anche una nuova battaglia per raggiungere importanti risultati e far crescere ulteriormente le atlete di un settore giovanile che ha già ottenuto buoni risultati. Le prime impressioni sono ottime, ho ricevuto una grossa accoglienza e mi fa piacere che ci sia una piena condivisione degli obietti nel voler portare il settore giovanile ad un certo livello. Vedere tutto questo entusiasmo da parte della Società è per me un grande stimolo e mi fa ben sperare per il lavoro che andremo a fare per poter raggiungere buoni risultati".

Il presidente Claudio Prina: "L’arrivo di Peppe ci permetterà di sviluppare e migliorare ulteriormente quanto di buoni è stato fatto finora in campo giovanile dai nostri allenatori e dal D.T. Alberto Naddeo. Portiamo in casa Unionvolley uno dei massimi esperti di pallavolo in campo giovanile e siamo felici che Peppe abbia scelto Pinerolo dove ritrova Michele Marchiaro, amico e artefice insieme a lui di tanti successi a Vicenza".

Nica è tra i numeri uno in Italia per successi ottenuti nel settore giovanile (cinque scudetti: due under 15, due under 18 e uno under 19, e un Trofeo delle Regioni nel suo palmarès di allenatore) e per talenti lanciati in serie A (Monica De Gennaro, Dall’Igna, Tirozzi, Astarita, Strobbe, Cristina Chirichella e Maria Maggipinto per citare solo alcune delle atlete da lui allenate).

In sei anni di permanenza a Vicenza, dal 2002 al 2008, è stato in grado di costruire un settore giovanile all’avanguardia e dopo aver calcato successivamente anche il taraflex della Serie A1 a Filottrano è tornato in Campania ad Arzano e nella sua Sorrento ad allenare per far crescere giovani atlete.