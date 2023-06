Tennis, Wimbledon: per Brancaccio un avversario francese Couacaud, 157 al mondo, sarà il primo rivale del campano del tabellone di qualificazione.

Il torneo più famoso del mondo sta per iniziare iniziare. Da lunedì 26 giugno si parte col tabellone di qualificazione, poi dal 3 luglio spazio al tabellone principale. Wimbledon è sempre speciale. E’ l’unico Grande Slam sull’erba e inoltre ha un fascino immortale che rapisce tutti gli appassionati di tennis. Chi sogna di approdare in tabellone è Raul Brancaccio, tennista di Torre del Greco che si presenta a questo importante appuntamento con soli due match giocati sull’erba.

Il campano, attualmente numero 138 della classifica ATP, sfiderà il francese Enzo Couacaud, 157 al mondo. L’azzurro è la testa di serie numero 28 del seeding di qualificazione, ma il match si annuncia comunque molto complicato.

Di seguito gli accoppiamenti del torneo di qualificazione:

Arnaldi(1)vs Shang

Gaio vs Cox

Ferreira Silva vs Dzumhur

Bonadio vs Gomez (17)

Kokkinakis (2) vs Riedi

Otte vs Paire

Svajda vs Olivieri

Polmans vs Vavassori (19)

Marozsan (3) vs Krutykh

Ymer vs Escoffier

Marterer vs Darderi

Onclin vs Tirante (24)

Daniel (4) vs Trungelliti

Kovalik vs Nardi

Holt vs Bergs

Coppejans vs Skatov (27)

Albot (5) vs Hardt

Poljicak vs Monday

Cuevas vs Gerasimov

Pospisil vs Meligeni Alves (20)

Machac (6) vs Uchiyama

Agamenone vs Uchida

Kolar vs Pouille

Cazaux vs Zeppieri (23)

Duckworth (7) vs Parker

Blancaneaux vs Mayot

Gigante vs Wendelken

Ilkel vs Diallo (29)

Watanuki (8) vs Hong

Celikbilek vs Svrcina

Giannessi vs Broom

Novak vs Misolic (30)

Hijikata (9) vs Bolt

Donskoy vs Barrios Vera

Herbert vs Tabilo

Sels vs Seyboth Wild (21)

Stricker (10) vs Johnson

Cobolli vs Ficovich

Collignon vs Bu

Bellucci vs Gakhov (32)

Rodionov (11) vs Dougaz

Brouwer vs Pow

Pellegrino vs Noguchi

Laaksonen vs Virtanen (22)

Diaz Acosta (12) vs Shimabukuro

Samuel vs Bellier

Tseng vs Wu

Kudla vs Passaro (26)

Mmoh (13) vs Andreev

Madaras vs Valkusz

Ionel vs Lokoli

Gombos vs De Alboran (31)

Kovacevic (14) vs Collarini

De Jong vs Hsu

Kuzmanov vs Chung

Couacaud vs Brancaccio (28)

Martinez (15) vs Medjedovic

Berankis vs Navone

Harris vs Ritschard

Maestrelli vs Gaston (25)

Piros (16) vs De Loore

Llamas Ruiz vs Neuchrist

Klein vs Kopriva

Mochizuki vs Grenier (18)