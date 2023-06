Sorrento Calcio, oggi Gianluigi Aponte ha incontrato il sindaco e la società Incontro del patron di MSC col Comune e poi con la dirigenza della squadra neo promossa in serie C.

Come avevamo anticipato nel servizio del Tg oggi il Presidente di MSC Gianluigi Aponte è stato a Sorrento per incontrare il sindaco Massimo Coppola all'indomani della promozione della squadra cittadina in serie C e valutare la fattibilità del progetto di costruire il nuovo stadio per consentire alla squadra di svolgere le partite casalinghe a Sorrento, circostanza che non si potrà verificare nella prossima stagione non essendo la struttura di Campo Italia adeguata alle norme federali.

E' stata perà l'occasione anche per incontrare i vertici della squadra "onorata di ricevere la visita del Presidente onorario del club, il Comandante Gianluigi Aponte, main sponsor della nostra società con la sua MSC. Fiore all’occhiello della Penisola ed imprenditore di fama internazionale".

Il Comandante Aponte prima di incontrare il Sindaco Coppola per discutere anche della ristrutturazione dello stadio Italia, ha voluto alzare il trofeo che simboleggia la conquista della serie C. A fare gli onori di casa l'avvocato Giuseppe Cappiello, Presidente del Sorrento Calcio 1945 Srl, e Paolo Durante, storica ed importantissima figura del sodalizio rossonero che ha poi preso parte all’incontro con il Sindaco, svoltosi in un clima di assoluta cordialità e durante il quale è emersa unità di intenti in merito a quanto necessario per poter tornare a giocare allo stadio Italia nella stagione 2024/2025. Il Comandante Aponte, infine, ha augurato "buon vento" ai dirigenti del Sorrento in vista della prossima stagione sportiva, che vedrà i costieri nel calcio professionistico dopo nove anni di assenza.

(Nella foto da sinistra Paolo Durante, Gianluigi Aponte e Giuseppe Cappiello)