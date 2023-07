Sorrento Calcio, Davide Cacace nuovo responsabile area tecnica Nuovo ruolo in società per l'ex capitano rossonero

Un capitano è per sempre e Davide Cacace, grande protagonista della recente cavalcata in C del Sorrento con al braccio sempre la sua immancabile fascia, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo per diventare il nuovo responsabile dell’area tecnica del club rossonero.

Vera e propria bandiera del Sorrento, Cacace avrebbe potuto finalmente coronare il sogno di giocare tra i professionisti dopo una straordinaria carriera tra i Dilettanti ma ha preferito un ruolo diverso per mettersi in gioco in una nuova veste: “La proposta della società inizialmente mi ha spiazzato - ha spiegato l’ex capitano - ma presto mi sono convinto che questa sia una grande opportunità per me: potrò crescere molto all’interno di una realtà che mastico da tempo e lavorando di concerto con uno staff tecnico e dirigenziale che ben conosco. Proverò a mettere in campo, seppur in modo diverso dal solito, la mia esperienza, la conoscenza che ho di questo ambiente ed il senso di appartenenza verso questi colori che mi ha sempre contraddistinto”.