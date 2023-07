Sorrento, arriva Gaetano Vitale in prestito dal Monopoli Per il centrocampista si tratta di un ritorno in Costiera

Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Gaetano Vitale, che arriva in prestito dal Monopoli per la stagione 2023/2024. Vitale, nato a Castellammare il 4 agosto del 2001, è già stato in forza al Sorrento dal 2018 al 2020 in Serie D (61 presenze totali con cinque reti). Successivamente, ha esordito in C con il Foggia per poi trasferirsi - sempre tra i professionisti - prima al Seregno e successivamente al Gubbio. Negli ultimi tre campionati di Lega Pro, Vitale ha collezionato 90 presenze mettendo anche a referto tre gol.