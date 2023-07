Sorrento: ecco Panelli, biennale per il difensore È reduce dall'avventura con il Rimini nel girone B di Serie C

Tommaso Panelli è un nuovo calciatore del Sorrento. Il difensore ha firmato un contratto biennale (30 giugno 2025) con la squadra rossonera. L'empolese, classe '94, è reduce dall'avventura con il Rimini nel girone B di Serie C.

Il comunicato ufficiale del club

"Tommaso Panelli sarà un calciatore del Sorrento fino al 30 giugno 2025. Contratto biennale dunque per l'ex difensore del Rimini, nato a Empoli il 6 giugno del 1994. Panelli ha esordito in C nella passata stagione collezionando 28 presenze (23 da titolare) nel girone B con il Rimini. In precedenza, Panelli ha messo insieme 127 presenze (e 4 reti) in Serie D con Rimini (vittoria campionato nel 2021/2022), Aglianese, Fortis Juventus e Scandicci".

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945