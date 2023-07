Tennis, WTA Palermo: Nuria Brancaccio agli ottavi di finale La ragazza di Torre del greco ha battuto in due set la francese Andrinjafitrimo.

Superare le qualificazioni del WTA di Palermo non era scontato. Nuria Brancaccio ce l’ha fatta e non si è accontentata. La ragazza di Torre del Greco ha dato continuità superando anche il primo turno sulla terra rossa siciliana. L’azzurra, numero 180 della classifica WTA, ha avuto la meglio per 6-3 6-4 sulla francese Tessah Andrinjafitrimo (numero 388). Avversaria abbordabile guardando la classifica ma assolutamente a suo agio sulla terra rossa di Palermo.

La Brancaccio è stata brava a giocare una partita solida limitando i passaggi a vuoto che invece sono costati carissimo alla francese. Vittoria che regala alla campana punti importanti per scalare la classifica e, soprattutto, la possibilità di giocare domani gli ottavi di finale contro la vincente tra Elisabetta Cocciaretto e la spagnola Sorribes Tormo.