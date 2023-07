Nuoto, Mondiali: Acerenza e Taddeucci portano il CC Napoli al titolo iridato Azzurri perfetti e vittoriosi nella staffetta 4x1.5 km con un super Paltrinieri in ultima frazione.

La staffetta azzurra sul tetto del mondo. A Fukuoka, in Giappone, gli azzurri hanno conquistato il titolo mondiale col quartetto composto da Gregorio Paltrinieri, Barbara Pozzobon, Domenico Acerenza e Ginevra Taddeucci, con gli ultimi due che sono atleti tesserati per il Circolo Canottieri Napoli. Una grande soddisfazione per il team azzurro ma anche per la società campana che può vantarsi di avere due campioni del mondo.

La staffetta 4x1.5 km è stata dominata. Gregorio Paltrinieri, ultimo staffettista, ha chiuso col crono di 1h10’31’’2 davanti all’Ungheria (1h10'35"2) e all’Australia (1h11'26"7), rispettivamente argento e bronzo. Fuyori dal podio una super potenza come la Germania che schierava anche Leonie Beck ma non il due volte oro Florian Wellbrock.

"Abbiamo ribaltato onde e avversari” scherza un felicissimo Acerenza a fine gara. “Siamo stati fantastici. Pozzobon e Taddeucci hanno gestito le frazioni, facendomi partire senza un distacco clamoroso -sottolinea-. Io ho gestito bene le correnti. Sapevo che ogni secondo era importante, così negli ultimi 50-60 metri ho messo le gambe a tutta. Sapevo che era l'ultimo sprint del mondiale e ho lasciato tutte le energie in acqua per accontentare Paltrinieri che mi aveva chiesto di partire in testa. Poi lui ha chiuso alla grande. Dopo il cambio ero quasi sicuro del successo, ma finché non tocchi può succedere di tutto ed il mare oggi era difficile; é stato importante valutare bene le correnti, evitare ostacoli, adeguarsi. La frazione di Greg é stata infinita. La cosa bella è cantare l'inno di Mameli tutti insieme. Da squadra, con la squadra. C’é unione, forza, compattezza. L'Italia è forte".

"Wow, che emozione” sono le prime parole di Ginevra Taddeucci. “Siamo campioni del mondo. Non abbiamo lasciato nulla al caso. Cambi perfetti. Sintonia totale. Gara eseguita come studiata. C'è tanta soddisfazione. Sono riuscita a tenere la scia di Leonie Beck e dare un buon cambio ad Acerenza. Siamo uno squadrone".

Foto di Andrea Staccioli / DBM-Insidefoto per Federnuoto,it