Nuoto, Mondiali: il Setterosa di Silipo cede alla Grecia Azzurre ko 16-12 e cammino in salita con possibile incrocio nei quarti con gli Stati Uniti.

Brutto risveglio per il Setterosa di Carlo Silipo. Dopo i successi nelle prime due giornate su Argentina e Sudafrica, le azzurre sono state sconfitte dalla Grecia nello scontro diretto per la prima posizione nel girone. Era un match fondamentale per non vivere un Mondiale tutto in salita. A Fukuoka, invece, il Setterosa non è riuscito a limitare la squadra greca che si è imposta per 16-12. La squadra del tecnico napoletano ha concesso troppo. Addirittura sei reti nel primo parziale. La Grecia ha avuto nove superiorità andando a segno cinque volte. L’Italia lascia l’acqua con un deludente sei su quindici.

"Nel primo tempo siamo andati subito in affanno su ogni loro ripartenza. Abbiamo preso cinque reti di cui tre in controfuga.” E’ questo il primo amaro e deluso commento di coach Carlo Silipo a fine gara.

“Abbiamo reagito, ma c'è mancata la forza per per farlo completamente. Ora faremo un'analisi approfondita prima dell'ottavo di finale. Non so se il problema sia psicologico, ma non siamo mai stati nel vivo della partita che avevamo preparato bene alla vigilia. Forse la tensione ha creato un brutto scherzo alle ragazze. Quello che si è visto oggi non è il vero Setterosa; ora dovremo recuperare le energie in vista dell'ottavo di finale e poi solo allora penseremo all'eventuale quarto di finale con le olimpioniche degli Stati Uniti".

Tabellino Grecia-Italia 16-12

Grecia: C. Diamantopoulou, E. Plevritou 3, Chydirioti 1, Eleftheriadou 3, M. Plevritou 2, Xenaki, Ninou 3, Elliniadi 1, Siouti, V. Plevritou 3 (1 rig.), Giannopoulou, Myriokefalitaki , Stamatopoulou. All. Kammenou.

Italia: Condorelli, Tabani 1, Galardi 2, Avegno 1, Giustini 1, Bettini , Picozzi , Bianconi 2, Palmieri 2, Marletta 2, Cocchiere, Viacava 1, Banchelli. All. Silipo.

Arbitri: Peris (Cro) e Schwartz (Isr).

Note: parziali 6-4, 4-1, 3-2, 3-5. Superiorità numeriche: Grecia 5/9 + un rigore, Italia 6/15. Uscite per limite di falli Elliniadi (G) a 3'46 e Bianconi (I) a 5'06 nel quarto tempo. In porta Stamatopoulou (G) e Banchelli sostituita da Condorelli al 3' del secondo tempo. Ammonito Silipo (I) a 7'46 nel secondo tempo. Spettatori 300 circa.

Foto di Giorgio ScalaDBM per Federnuoto.it