Nuoto, Mondiali: il Setterosa di Silipo ai quarti di finale Battuta la Nuova Zelanda 14-7, lunedì la super sfida contro gli Stati Uniti.

Tutto secondo pronostico. La Nuova Zelanda non poteva essere un grande ostacolo per il Setterosa. La squadra di Silipo si è imposta per 14-7 guadagnandosi i quarti di finale nel Mondiale in cui ci sarà la complicatissima sfida contro gli Stati Uniti d’America super favoriti per la vittoria finale.

“C'è ancora un po' di lavoro da fare perché oggi abbiamo lavorato bene in difesa per i primi due tempi. Poi c'è stato un piccolo cedimento ma non è ancora il Setterosa che conosco e che si è imposto per gioco dall'Europeo in poi” ha spiegato Silipo.

“Oggi hanno lavorato bene i centri davanti, facendo dei buoni movimenti e liberando sempre le nostre tiratrici. Ora ci siamo regalati un quarto di finale contro gli Stati Uniti dove dovremo far sentire a loro la pressione di un match da dentro o fuori. Loro partono favoriti e dovremo esser bravi a contrastare le loro controfughe e limitare le loro tiratrici. Senza paura però, giocare come nelle ultime due partite n World Cup: a Rotterdam ed ad Atene abbiamo giocate bene fronteggiandole sino alla fine. Bisogna voltar pagina dopo la la brutta sconfitta con la Grecia, dove la tensione cio ha giocato un brutto scherzo. Anche io ho sbagliato perché potevo legger meglio alcune fasi di gioco e utilizzare meno la zona e più il contatto fisico che meglio si addice alle caratteristiche difensive delle mie ragazze”.

Lunedì alle 9 orario italiano la sfida dei quqarti di finale contro gli Stati Uniti d'America.

Lunedì

Tabellino Italia-Nuova Zelanda 14-7

Italia: Banchelli, Tabani 2, Gant, Avegno 1, Giustini 2 (1), Bettini 3 (1 rig.), Picozzi 2 (1 rig.), Bianconi 2, Palmieri, Marletta 1, Cocchiere, Viacava 1, Condorelli. All. Silipo.

Nuova Zelanda: J. Milicich, Nicholson 1, Doyle 2, Gault, G. Milicich, Weston, Houghton 1 (rig.), Mckenty, Shorter-Robinson 1, Mcdonald, Howarth 1, Quin 1, Bright. All. Winstanley-Smith.

Arbitri: Moller (Arg) e Kurosaki (Jpn).

Note: parziali 4-1, 6-2, 1-3, 3-1. Superiorità numeriche: Italia 4/8 + 3 rigori, Nuova Zelanda 4/8 + 2 rigori di cui uno parato da Banchelli (I) a Quin a 2'52. Uscita per limite di falli Gant (I) a 3'04 del terzo tempo; McKenty a 5.30 e Gault (N) a 0.46 del quarto tempo. In porta per l'Italia parte Banchelli, che si alterna con Condorelli. Spettatori 500 circa.

Foto di Giorgio Scala / DBM per Federnuoto.it