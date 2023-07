Nuoto, Mondiali: il Setterosa di Silipo fa l'impresa e vola in semifinale Straordinario successo azzurro contro la squadra favorita per la vittoria finale.

Game Over. La corsa degli Stati Uniti super favoriti è terminata al cospetto di un grandissimo Setterosa. Nei quarti di finale la squadra allenata dal napoletano Carlo Silipo si è regalata la grandissima impresa. In pochi pensavano di poter vedere le azzurre in semifinale, invece, mercoledì si giocheranno la possibilità di andare in finale e soprattutto di strappare il pass per le Olimpiadi di Parigi.

A Fukuoka a fare la differenza è stata la difesa. Punteggio basso 7-8 e un clamoroso tre su quindici in superiorità per le americane. Le ragazze di Silipo, invece, sono state ciniche. Un quattro su sette che ha consegnato un incredibile successo al Setterosa. L'ultimo ko iridato delle americane risaliva al 2015, proprio per mano delle azzurre, nel girone del torneo di Kazan. Gli Stati Uniti erano un piccolo grande incubo per le azzurre ko anche nella finale Olimpica di Rio 2016. Ad un anno da Parigi il tabù è stato sfatato e c'è una medaglia da andare a conquistare dopo il quarto posto di Budapoest 2022.

Tabellino di USA-Italia 7-8

USA: Johnson, Musselman 2 (1 rig.), Prentice, Fattal, Flynn, Steffens 4 (1 rig.), Roemer, Neushul, Sekulic, Gilchrist, Weber, Raney 1, Longan. All. Krikorian.

Italia: Condorelli, Tabani 1, Galardi, Avegno, Giustini 3, Bettini, Picozzi 1, Bianconi 2, Palmieri, Marletta 1, Cergol, Viacava, Banchelli. All. Silipo.

Arbitri: Schwartz (Isr) e Zhang (Chn).

Note: parziali 2-3, 2-1, 2-2, 1-2. Superiorità numeriche: Stati Uniti 3/15 + 3 rigori, Italia 4/7. Uscite per limite di falli Giustini (I) a 4'51 del terzo tempo, Tabani (I) a 5'27 e Marletta (I) a 7'29 del quarto tempo. Banchelli (I) para un rigore a Roemer a 5'05 del secondo tempo, sul 3-4. Ammonito Silipo a 7'06 del secondo tempo, in occasione dell'assegnazione del rigore del 4-4. Spettatori 200 circa.

