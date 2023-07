Nuoto, Mondiali: mercoledì il Setterosa di Silipo in semifinale contro l'Olanda Alle 10:00 la truppa di Silipo si gioca l'accesso in semifinale e il pass per le Olimpiadi di Parigi

Il Setterosa è chiamato alla classica prova del nove. Dopo l’impresa contro gli Stati Uniti d’America, quattro volte campioni del mondo e tre volte oro Olimpico, bisogna dare continuità in semifinale. Al cospetto della squadra guidata dal napoletano Carlo Silipo si presenterà l’Olanda, squadra complicata da affrontare e che non va mai sottovalutata. In casa azzurra sanno bene che batte gli Stati Uniti non sarà servito a molto se arriverà un ko. In palio un posto alle Olimpiadi, riservato alle due finaliste, e soprattutto l’occasione di potersi giocare il titolo iridato. Appuntamento alle 10:00 orario italiano con diretta televisiva su Rai Due e Sky Sport.

I precedenti in questa stagione tra Italia e Olanda sono in perfetta parità. Lo scorso anno, al Mondiale di Budapest, furono le orange a vincere la finalina per il bronzo e lasciare a bocca asciutta la truppa di Silipo. Questa è l’occasione perfetta per vendicarsi e tornare ad essere una super potenza nella pallanuoto femminile.