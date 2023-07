Nuoto, Mondiali: il Setterosa di Silipo fermato dall'Olanda Sconfitta amara in semifinale, appuntamento rinviato col pass per Parigi 2024.

Sfuma in semifinale il sogno iridato del Setterosa di Carlo Silipo. Dopo l’impresa contro gli Stati Uniti d’America è arrivata la sconfitta in semifinale. L’Olanda si è imposta per 9-8 in un match dove il Setterosa è sempre stato costretto ad inseguire. Da segnalare le prove di Galardi al centro, autrice di una doppietta, e della tiratrice Marletta, con una tripletta.

"Nel primo tempo abbiamo subito due gol facili e sono situazioni che non bisogna concedere: un contropiede su una nostra superiorità e una loro verticale con l'attaccante da solo davanti alla porta” ha spiegato Carlo Silipo a fine gara. “Questi due gol ce li siamo portati per tutta la partita -sottolinea-; poi quando abbiamo trovato le contromisure abbiamo giocato alla pari con l'Olanda. Sono soddisfatto del percorso delle mie ragazze, che hanno dimostrato di poter giocare con tutti e per traguardi ambiziosi; sono soddisfatto di Dafne Bettini che si è assunta la responsabilità di un tiro difficile e pesante. C'è rammarico, certo. Eravamo arrivati a un passo dalla finale e dal pass olimpico. Ma la vita di uno sportivo Venerdì lotteremo per una medaglia importante al mondiale e dobbiamo recuperare energie per la finale del terzo posto”.

Come lo scorso anno a Budapest il Setterosa giocherà la finale per il bronzo, mentre l’appuntamento con il pass Olimpico è purtroppo rinviato.

Tabellino di Italia-Olanda 8-9

Italia: Condorelli, Tabani, Galardi 2, Avegno 1, Giustini 1, Bettini 1, Picozzi, Bianconi, Palmieri, Marletta 3 (1 rig.), Cergol, Viacava, Banchelli. All. Silipo.

Olanda: Aarts, Wolves 2, Sleeking 1, Van Der Sloot 1, Keuning 1, Van De Kraats, Rogge 1, Sevenich, Joustra 1, Rogge 1 (rig.), Moolhuijzen 1, Ten Broek, Buis. All. Doudesis.

Arbitri: Dervieux (Fra) e Debreceni (Hun).

Note: parziali 2-4, 3-2, 2-2, 1-1. Superiorità numeriche: Italia 4/12 + un rigore, Olanda 5/13 + un rigore. Uscita per limite di falli Rogge (O) a 4'53 del quarto tempo. Ammonito il tecnico Silipo (I) nel terzo tempo. Banchelli (I) in porta. Spettatori 300 circa.

Foto di Andrea Staccioli, Giorgio Scala e Andrea Masini / DBM Deepbluemedia per Federnuoto.it