Scherma, Mondiali Milano: Cuomo fa una grande gara ma non basta per la medaglia Il napoletano è stato battuto nei quarti di finale, per lui sesta posizione.

Un Mondiale è sempre speciale, se poi si disputa in casa lo è ancora di più. Lo sa bene Valerio Cuomo che nella prova individuale di spada si è esaltato sfiorando il podio. Il napoletano, reduce da una discreta stagione, ha disputato una grande gara.

Sulle pedane di Milano è arrivato fino ai quarti di finale. L’avvio era stato complicato con la vittoria in rimonta sul kazako Sertay per 15-13. raggiungendo il tabellone da 32. Nel secondo assalto di giornata ha avuto la meglio sull’israeliano Freilich 15-9 guadagnandosi la possibilità di disputare una super sfida. L’azzurro è salito in pedana contro il numero 1 del ranking mondiale, il giapponese Kano. Incontro che sulla carta vedeva nettamente favorito l’asiatico, ma in un Mondiale la classifica non conta. Assalto equilibrato che Cuomo è riuscito a far suo col punteggio di 15-13 prima di cedere nei quarti al kazako Kurbanov per 15-12. Sesto posto finale e la consapevolezza di poter tirare senza timori contro i grandi della spada mondiale. Un segnale importante in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Da segnalare l’argento di Di Veroli, sconfitto in finale dall’ungherese Koch 14-10. Diciottesima piazza per Visamara, fuori dal tabellone principale Cimini.

Finale

Koch (Hun) b. Di Veroli (ITA) 14-10

Semifinali

Di Veroli (ITA) b. Cannone (Fra) 15-5

Koch (Hun) b. Kurbanov (Kaz) 15-11

Quarti di finale

Di Veroli (ITA) b. Limardo (Ven) 15-12

Kurbanov (Kaz) b. Cuomo (ITA) 15-12

Cannone (Fra) b. Vuorinen (Fin) 15-9

Koch (Hun) b. Siklosi (Hun) 15-12

Ottavi di finale

Di Veroli (ITA) b. Paavolainen (Fin) 15-14

Cuomo (ITA) b. Kano (Jpn) 15-13

Tabellone da 32

Di Veroli (ITA) b. Antikiewicz (Pol) 15-4

Borel (Fra) b. Vismara (ITA) 14-13

Cuomo (ITA) b. Freilich (Isr) 15-9

Tabellone da 64

Di Veroli (ITA) b. Losevskiy (Rsa) 15-5

Vismara (ITA) b. Markota (Cro) 15-13

Cuomo (ITA) b. Sertay (Kaz) 15-13

Classifica (243): 1. Mate Tamas Koch (Hun), 2. Davide Di Veroli (ITA), 3. Romain Cannone (Fra), 3. Ruslan Kurbanov (Kaz).

Gli altri italiani: 6. Valerio Cuomo, 18. Federico Vismara, 136. Gabriele Cimini