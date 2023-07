Silipo: "E' una medaglia pesante, siamo insieme solo da due anni" Il tecnico napoletano ha portato il Setterosa sul podio al torneo iridato di Fukuoka in Giappone.

Il Setterosa non è più quello che perse a Trieste un pre-olimpico che ha segnato il precedente corso. Oggi la squadra è viva e ha ampi margini di miglioramento. Questo grazie a Carlo Silipo. Il coach napoletano in appena due anni di lavoro ha stravolto tutto e portato le azzurre prima al quarto posto iridato a Budapest 2022 e oggi al bronzo di Fukuoka. Nel match contro l’Australia le azzurre hanno dominato anche se il 16-14 fa pensare ad una gara equilibrata.

"E' una medaglia pesante in un mondiale” ha spiegato a fine gara. “Siamo solo da due anni insieme; abbiamo raggiunto tre finali prestigiose, portato due medaglie a casa dopo quella europea. Il rammarico per la partita con l'Olanda brucia ancora e deve ricordarci quanto sia brutto perdere. Oggi le ragazze sono state bravissime. Non era facile opporsi a una brutalità contro, quattro minuti in inferiorità numerica; però sapevamo che l'Australia avrebbe avuto una flessione e sono state brave ad approfittarne. Adesso non ci dobbiamo accontentare. Dobbiamo ricordarci che stiamo effettuando un percorso che deve portarci alle Olimpiadi. Il gruppo è coeso, ha carattere, ma devono imparare ad affrontare i momenti difficili all'interno delle partite. Quindi dobbiamo crescere dal punto di vista mentale, della solidità. Complimenti a tutte le ragazze".

Foto di Andrea Staccioli, Giorgio Scala e Andrea Masini / DBM Deepbluemedia per Federnuoto.it