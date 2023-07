Sorrento, Capasso in prestito dalla Fiorentina Intanto 10-1 nel primo test stagionale contro il Cascia

Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato, in prestito dalla Fiorentina - le prestazioni sportive dell’attaccante Ciro Capasso per la stagione 2023/2024. Capasso, nato a Napoli il 29 gennaio 2003, è cresciuto calcisticamente nell’Oratorio Don Guanella ed è transitato dalla Spal prima di approdare nella Primavera della formazione viola, con la quale ha messo insieme 51 apparizioni e 9 reti (lo scorso anno 22 presenze e 5 gol in Primavera 1). Capasso ha già raggiunto Roccaporena per mettersi a disposizione di mister Maiuri.

Intanto, il test match con il Cascia (I Categoria) di oggi pomeriggio si è chiuso 10-1 per il Sorrento con la tripletta di Badje, le reti di Martignago, Petito, Vitale, Scala e del giovane Ottieri e la doppietta di Kone, attaccante in prova ex Viterbese.