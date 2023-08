Sorrento: ecco Bonavolontà per il centrocampo Acquisto a titolo definitivo annunciato dal club rossonero

Angelo Bonavolontà è un nuovo calciatore del Sorrento. Il club rossonero ha ufficializzato l'accordo con il classe 2000, acquistato a titolo definitivo dalla Torres. Paganese, Fidelis Andria, Torres, ora il Sorrento per il centrocampista.

Il comunicato ufficiale del club

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Angelo Bonavolontà fino al 30 giugno 2025. Bonavolontà, nato ad Avellino il 3 agosto del 2000, arriva a titolo definitivo dalla Torres, formazione con la quale ha collezionato 22 partite in C nella passata stagione. Tra i professionisti, Bonavolontà ha messo insieme già 92 presenze in campionato (70 delle quali tra Paganese e Fidelis Andria)".

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945