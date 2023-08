Sorrento: 4-0 nel test con il Savoia A segno Bonavolontà, Ravasio, Pozzi e Chiricallo per i rossoneri di Maiuri

Finale di 4-0 per il Sorrento nel test precampionato con il Savoia. Contro la squadra che parteciperà al girone A di Eccellenza il primo gol è stato realizzato da Bonavolontà. Nella ripresa il rigore di Ravasio e le reti di Pozzi e Chiricallo per il poker: ecco i calciatori impiegati nelle due frazioni di gioco dal tecnico Maiuri: Del Sorbo (Marcone); G. Todisco (Vitiello), Blondett (Panelli), Fusco (Chiricallo), F. Todisco (Loreto); La Monica (Caravaca), Bonavolontà; Capasso (Pozzi), Vitale (Ravasio), Kone (Scala); Martignago. Nella giornata di ieri il Sorrento ha ufficializzato l'accordo con Andrea D'Aniello, estremo difensore classe 2003, ex Pescara. Nelle ore precedenti erano stati annunciato anche l'ingresso dell'attaccante Mario Ravasio, ex Lucchese e Albinoleffe, classe '98.

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945