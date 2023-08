Gevi Napoli Basket: sorpresa Sergio Rodriguez al PalaBarbuto Giovedì 7 sarà presentata la campagna abbonamenti: sottoscrizione dalla settimana successiva

Sergio Rodriguez al PalaBarbuto, non per giocare con la Gevi Napoli, ma per fare visita al cognato, Pedro Llompart, responsabile dell'area tecnica sportiva del club azzurro, ma è una sorpresa la presenza del cestista del Real Madrid, ex Olimpia Milano, che ha giocato contro la Gevi nell'esperienza in canotta EA7 Emporio Armani (clicca qui per la foto pubblicata dal Napoli Basket).

"Il playmaker del Real Madrid campione d'Europa è in visita a Napoli. - sottolinea la società partenopea con una nota ufficiale sui canali social - Sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Napoli con la sua famiglia, allenandosi al PalaBarbuto prima di riprendere la preparazione ufficiale con i blancos".

Da lunedì 11 via alla campagna abbonamenti

Nel frattempo la Gevi ha reso noto "che giovedì 7 settembre verrà presentata, nel corso di una conferenza stampa, la campagna abbonamenti per la stagione 2023/24. Dalla settimana successiva sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti per i tifosi della Gevi Napoli Basket".