Italrugby, due napoletani convocati per il Mondiale in Francia Capuozzo e Fusco sono stati inseriti nella lista dei trentatré convocati di Kieran Crowley.

Due campani alla Rugby World Cup 2023. Ora è ufficiale: Alessandro Fusco e Ange Capuozzo (nella foto) voleranno in Francia per rappresentare l’Italrugby. Una grande conquista per entrambi che nell’ultimo biennio sono stati sempre presenti nelle convocazioni di Kieran Crowley.

Sono trentatré i convocati del tecnico neozelandese che a fine anno lascerà comunque la panchina azzurra. "Non è stato semplice arrivare alla scelta dei trentatrè atleti convocati per la Rugby World Cup e tutti i giocatori che hanno partecipato alla preparazione hanno lavorato nel migliore dei modi ha spiegato Crowley- Quello di prendere delle decisioni è il nostro lavoro e la nostra responsabilità ed è quello che abbiamo fatto selezionando quella che riteniamo la migliore Italia possibile.

Nella selezione finale ha avuto un peso specifico rilevante la capacità di alcuni atleti, sia tra gli avanti che tra i trequarti, di ricoprire più di un ruolo, permettendoci di ampliare le scelte a nostra disposizione. Abbiamo ancora un test-match contro il Giappone per presentarci in Francia nelle migliori condizioni possibili e continuare a scrivere la storia di questo gruppo”.

Sabato al Monigo di Treviso l’ultimo test match contro il Giappone, poi si volerà in Francia dove il 9 settembre ci sarà l’esordio contro la Namibia a Saint-Etienne alle ore 13. Il 20 appuntamento contro l’Uruguay a Nizza (ore 17.45) prima delle due sfide decisive con le corazzate Nuova Zelanda ( 29 settembre a Lione ore 21) e con la Francia (6 ottobre Lione ore 21).

Questo l’elenco dei giocatori convocati per la Rugby World Cup 2023:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Perpignan, 28 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 46 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 32 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 12 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 22 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 23 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma, 47 caps)

Epalahame FAIVA (svincolato, 7 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 14 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 32 caps)

Dino LAMB (Harlequins, 2 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 44 caps)

David SISI (Zebre Parma, 28 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 11 caps)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 11 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 28 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 47 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 13 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 12 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 15 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 6 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 1 cap)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 20 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 74 caps)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 2 caps)

Paolo GARBISI (Montpellier, 26 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 25 caps)

Luca MORISI (svincolato, 46 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 13 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 11 caps)

Montanna IOANE (Lione, 20 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 2 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 3 caps)

Atleti non considerati per infortunio: Jake Polledri (Zebre Parma, 20 caps), Edoardo Padovani (Benetton Rugby, 44 caps), Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 12 caps)

Questo il calendario dei Test Match estivi dell’Italia

29.07 Scozia v Italia, Edimburgo – 25-13

05.08 Irlanda v Italia, Dublino – 33-17

19.08 Italia v Romania, San Benedetto del Tronto – 57-7

26.08 Italia v Giappone, Treviso ore 18.30

Questo il calendario delle partite dell’Italia nel girone della RWC 2023:

09.09 Italia v Namibia, Saint-Etienne ore 13

20.09 Italia v Uruguay, Nizza ore 17.45

29.09 Nuova Zelanda v Italia, Lione ore 21

06.10 Francia v Italia, Lione ore 21