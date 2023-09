Ginnastica, Maresca vince agli anelli e chiede la mano alla fidanzata Week end incredibile per il campano che torna da Parigi con un doppio trionfo.

La trasferta parigina di Salvatore Maresca resterà per sempre speciale. E’ arrivato un doppio successo: il primo agli anelli dove è uno dei migliori al mondo, il secondo però è quello più prezioso avendo ricevuto il “si” più bello dalla sua fidanzata.

Andiamo per ordine. Il ginnasta di Castellammare di Stabia è giunto nella capitale parigina per gareggiare nella prova di Coppa del Mondo. Terzo in qualifica ha poi rimontato con un esercizio ben fatto che gli ha permesso di vincere seppur con punteggio pari, 14.700, col britannico Courtney Tulloch.

Il vero show, sempre nel segno degli anelli, il campano lo ha messo in scena dopo aver ricevuto al collo la medaglia d’oro. Ha raggiunto la tribuna e si è inginocchiato davanti alla sua Maria Pia che ha avuto una reazione diventata già virale. Thor è in un momento fantastico e sicuramente la stabilità affettiva lo potrà aiutare ancora di più per raggiungere grandi risultati. La stagione non è ancora finita e soprattutto c’è il 2024 da preparare, anno Olimpico in cui andare a caccia di un sogno ancora a Parigi, città dell’amore ma forse anche del destino per il ragazzo di Castellammare di Stabia.