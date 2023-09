Italrugby, con l'Uruguay Capuozzo torna nel ruolo di estremo In panchina spazio per l'altro campano Fusco che sogna l'esordio ad un Mondiale.

Occhi puntati su Ange Capuozzo, una delle stelle del Mondiale in terra francese. L’Italrugby si affida al suo estro e alle sue motivazioni per sfidare una squadra temibile come l’Uruguay, capace la scorsa settimana di far soffrire i padroni di casa della Francia.

Si gioca mercoledì alle 17:45 a Nizza dove è annunciata una presenza massiccia di tifo azzurro. Match fondamentale per continuare a restare in vetta al gruppo e, soprattutto, per garantirsi la qualificazione diretta al prossimo Mondiale. I sudamericani, però, sono degli ossi durissimi e serviranno pazienza e attenzione per batterli. Capuozzo, dopo l’esordio come ala contro la Namibia, tornerà a giocare con la maglia numero 15 nel ruolo di estremo che sicuramente sente più suo. E’ proprio in quella zona di campo che in azzurro ha fatto vedere le cose migliori. Rispetto alla prima gara novità che riguardano anche l’altro napoletano Alessandro Fusco. Per lui panchina e grandi possibilità di fare l’esordio al Mondiale nella seconda parte di gara. Crowley sa bene quanto Fusco possa dare alla squadra ed è pronto ad affidarsi anche a lui.

“Abbiamo lavorato bene in settimana a Bourgoin -ha spiegato il tecnico-. Siamo in un Mondiale: ogni partita ha sua importanza, le sue difficoltà e la sua storia. La preparazione del match contro l’Uruguay è stata buona. Saremo focalizzati sulla nostra prestazione”.

Il match sarà diretto dall’australiano Angus Gardner.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 13 caps)

14 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 3 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 27 caps)

12 Paolo GARBISI (Montpellier, 28 caps)

11 Montanna IOANE (Lione, 22 caps)

10 Tommaso ALLAN (Perpignan, 76 caps)

9 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 6 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 13 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 30 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 49 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 46 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 33 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens, 23 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 16 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 34 caps)

A disposizione

16 Luca BIGI (Zebre Parma, 48 caps)

17 Federico ZANI (Benetton Rugby, 23 caps)

18 Pietro CECCARELLI (Perpignan, 29 caps)

19 Dino LAMB (Harlequins, 4 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 14 caps)

21 Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 14 caps)

22 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 15 caps)

23 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 4 caps)