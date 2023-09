Memorial Tagliaferro: la Luvo Barattoli Arzano batte l'Academia Volley Nel derby campano secco 3-0 per la squadra di coach Piscopo.

La Luvo Barattoli Arzano supera l'Accademia Benevento e conquista la vittoria del Memorial intitolato ad Enza Tagliafierro, grande appassionata della pallavolo e madre delle atlete Maria e Chiara Tenza che hanno vissuto, insieme agli altri componenti della famiglia, una serata di ricordi ed emozioni.

“Ho conosciuto Enza -spiega coach Antonio Piscopo-attraverso sua figlia Maria che ho allenato in due occasioni, apprezzando che era una grande appassionata di pallavolo oltre ad essere una persona splendida e una grande mamma. Abbiamo partecipato con molto onore a questa manifestazione, ricordando una persona vera”.

Prima i più piccoli, poi la sfida fra Arzano e Benevento fino al gran finale con le due sorelle Tenza l’una contro l’altra. Nel quarto set, ideale prosieguo del Memorial, coach Antonio Piscopo ha schierato come palleggiatrice proprio Maria, rimandandola in campo anni dopo la sua avventura arzanese: “Era il 2005 e Maria faceva parte della squadra che conquistò la promozione in serie A2, poi è stata con me anche a Baronissi. Sono passati 15 anni e Maria ha ancora il tocco. Devo dire che girando un po’ i campi e vedendo le altre palleggiatrici potrebbe dire ancora la sua. Ma ha deciso di fare l’allenatrice ed allora mi devo preoccupare che fra poco il posto potrebbe toglierlo a me” chiude scherzosamente coach Piscopo.

Il Memorial è stato anche il momento per fare il punto sulla preparazione in vista del prossimo campionato di serie B1 femminile: “Siamo a buon punto sotto l’aspetto fisico. Dobbiamo migliorare ancora per quanto riguarda l’intesa in campo. Stiamo cercando di fare qualcosa di diverso rispetto all’anno scorso ed ecco perché dobbiamo mettere a punto ancora qualcosa”.

LUVO BARATTOLI ARZANO 3

ACCADEMIA BENEVENTO 0

(25-17; 25-16: 25-15)

Quarto set: 17-15

LUVO BARATTOLI ARZANO: Piscopo F., De Siano 7, Piscopo V. (L), Passante 10, Suero 5, Silvestro, Allasia 3, Di Domenico 1, Bianco 5, Sanguigni 10, Putignano 15, Fraola 2, Russo 2, Tenza M.. All. Piscopo A.

ACCADEMIA BENEVENTO: Gernone, Tufo (L), De Santis, Tenza C. 8, Ricciardi 2, De Cristofaro 6, Erra 6, Cona (L), Catapano 4, Dell'Ermo 4, Kaplenko, Kostina, Pastore 6. All. Ruscello