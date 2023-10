Calcio: due dei tre club di Emanuele Filiberto cambiano allenatore Novità in panchina per Portici e Savoia

Ribaltone per le panchine di due delle tre società guidate da Emanuele Filiberto. Il principe ha investito in tre club campani tra Serie D ed Eccellenza - Real Aversa, Portici e Savoia - e per le ultime due squadre ci sono novità per la guida tecnica. L'allenatore del Savoia, Alfonso Pepe, ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta rimediata dagli oplontini contro il Montecalcio (1-0). "Il Savoia 1908, preso atto delle dimissioni annunciate e comunicate dal signor Alfonso Pepe, pur non condividendo appieno tutte le motivazioni addotte dal tecnico, accetta le sue decisioni e lo ringrazia, unitamente al suo vice, per il lavoro svolto. - si legge nella nota del club - Augurando al signor Pepe un sereno e prospero prosieguo di carriera, questa società si riserva di comunicare in tempi brevi il nome del nuovo allenatore". Esonero, invece, per il tecnico del Portici. che ha comunicato "di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il signor Teore Grimaldi. Nel ringraziarlo per la grande professionalità e la dedizione al lavoro, la società augura al tecnico le migliori fortune sportive per il prosieguo della sua carriera".