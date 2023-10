Volley, B1: la Luvo Barattoli Arzano ospita il Castellana Grotte Esordio casalingo contro le pugliesi. Coach Antonio Piscopo: "Squadra pronta e preparata".

Luvo Barattoli Arzano in campo per la prima giornata del campionato di serie B1 femminile. L’arrivo del Castellana Grotte sancisce la fine della lunga pausa e l’avvio di una stagione che si preannuncia davvero interessante. Il calendario mette di fronte due squadre che vantano una lunga militanza in questo girone della cadetteria d’eccellenza italiana come sottolinea coach Antonio Piscopo: “Si rinnova uno scontro ormai storico tra due società amiche. Siamo in sinergia sia con il settore tecnico che con quello dirigenziale, sicuramente sarà un incontro interessante”.

Da un lato la Luvo Barattoli Arzano che rispetto al sorprendente campionato dell’anno scorso ha cambiato un solo tassello, dall’altro lato della rete un sestetto tutto da scoprire: “Il Castellana Grotte ha rivoluzionato la sua squadra -prosegue Antonio Piscopo- sono tutti elementi nuovi provenienti dagli altri gironi della serie B1 nazionale. Negli ultimi giorni hanno completato la rosa con una palleggiatrice davvero brava. Solo il libero è rimasto lo stesso dell’anno scorso”.

La forma è già buona: “Arriviamo a questo incontro preparati. Abbiamo provato nuove soluzioni che ovviamente miglioreremo nel corso delle prime giornate di campionato. Non abbiamo potuto fare un precampionato ricco di amichevoli ma siamo ben allenati e pronti ad affrontare la gara con la giusta tranquillità" sottolinea il tecnico arzanese.

Tutta al femminile anche la coppia arbitrale, a fischiare saranno Claudia Beatrice Falzi e Aurora Pagliocca

Si gioca alle ore 16 al palazzetto dello sport “Domenico Rea”: “Siamo riusciti ad avere la struttura giusto in tempo per il campionato, la settimana prossima aprirà anche la palestra di piazza Dei Martiri e finalmente saremo a pieno regime con il settore giovanile” conclude.

Campionato di serie B1 femminile, il programma della prima giornata: Santa Teresa di Riva - Altino, Fasano-Teramo, Arzano-Castellana Grotte, Marsala-Francavilla, Catania-Benevento, Crotone - Hub Catania.